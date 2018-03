Federer slaat gravelseizoen opnieuw over

Roger Federer slaat het gravelseizoen opnieuw over. De 36-jarige Zwitser neemt twee maanden rust en keert dan in juni op het gras weer terug. Vorig jaar sloeg Federer de toernooien op het zware gravel ook over en dat beviel hem goed. De tennisgrootmeester stelt zijn programma zorgvuldig samen, want hij wil zuinig omspringen met zijn lichaam.

De Zwitser maakte zijn beslissing zaterdag bekend, nadat hij in de tweede ronde van het masterstoernooi in Miami was verslagen door Thanasi Kokkinakis. Door zijn vroege uitschakeling raakt Federer, die vorig jaar zegevierde in Florida, zijn eerste plaats op de wereldranglijst weer kwijt aan Rafael Nadal.

De Spaanse ‘gravelkoning’ staat al een tijdje aan de kant met een bovenbeenblessure. Nadal wil juist op het door hem zo geliefde gravel weer gaan vlammen. Vorig jaar pakte de Spanjaard ‘La Décima’ op Roland Garros, zijn tiende titel in Parijs. Federer was enkele weken daarna de beste op het ‘heilige’ gras van Wimbledon.