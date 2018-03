Golfer Justin Thomas kan nummer één worden

De Amerikaanse golfer Justin Thomas heeft de eerste plaats op de wereldranglijst voor het grijpen. De 24-jarige Amerikaan bereikte op het WK matchplay in Austin (Texas) de halve finales, waarin hij zondag landgenoot Bubba Watson treft. Bij winst neemt Thomas de mondiale koppositie over van Dustin Johnson, die al in de groepsfase werd uitgeschakeld.

Thomas won vorig jaar het PGA Championship en haalde daarmee zijn eerste major binnen. Nu ligt een nieuw hoogtepunt in het verschiet. ,,Maar ik denk niet aan die eerste plaats, ik denk alleen aan hoe ik Bubba Watson kan verslaan”, zei de golfer uit Louisville.

Watson had helemaal geen rekening gehouden met een optreden in de halve finales. ,,Het was de bedoeling dat ik zondagochtend met mijn vrouw in het vliegtuig zou stappen om op vakantie te gaan. Ik moet haar nu gaan vertellen dat ik de vlucht niet ga halen”, zei de tweevoudig winnaar van de Masters.

De andere finalist komt uit het duel tussen de Zweed Alex Noren en de Amerikaan Kevin Kisner.