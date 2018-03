Handbalsters onderuit tegen Hongarije

De Nederlandse handbalvrouwen zijn nog niet zeker van deelname aan het Europees kampioenschap in december in Frankrijk. Het team van bondscoach Helle Thomsen had zondag een ticket veilig kunnen stellen, maar Hongarije was in Eindhoven te sterk: 22-23. Een gelijkspel was genoeg geweest voor Nederland. Loïs Abbingh maakte een paar tellen voor het einde gelijk, maar haar treffer werd afgekeurd.

Drie dagen eerder won Oranje de uitwedstrijd tegen Hongarije met 19-18. Beide landen gaan nu met zes punten uit vier duels aan de leiding. Wit-Rusland, dat Kosovo zondag met 41-18 versloeg, is derde met vier punten. Hekkensluiter Kosovo is puntloos.

De eerste twee landen uit de poule plaatsen zich voor het EK. Donderdag 31 mei speelt Nederland de uitwedstrijd tegen Wit-Rusland. Twee dagen later wacht het thuisduel met Kosovo.

Net als donderdag ging de ontmoeting in het met 6000 mensen uitverkochte Indoor Sportcentrum in Eindhoven gelijkop. Halverwege was de stand 12-12. Hongarije liep na rust uit naar 16-18, maar Oranje knokte zich terug tot 21-21. Met één punt achterstand en nog vijftien tellen op de klok, vroeg Thomsen een time-out aan. Het aanvalsplan leek te slagen, maar volgens de arbitrage maakte Abbingh bij haar doeltreffende schot een aanvallende fout. De fans op de tribunes juichten al even, totdat bleek dat het EK-ticket voor de nummer drie van het laatstgehouden WK in december toch nog niet binnen is.

Bij het vorige EK, in 2016 in Zweden, pakte Nederland achter Noorwegen zilver.