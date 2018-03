LeBron James op dreef voor Cavaliers

Cleveland Cavaliers heeft in de NBA de vijfde achtereenvolgende overwinning behaald. In het Barclays Center van New York werd Brooklyn Nets met 121-114 verslagen.

LeBron James had opnieuw een groot aandeel in de zege van de verliezend finalist van vorig seizoen. De sterspeler kwam tot 37 punten, tien rebounds en acht assists. Het was de 45e keer dit seizoen dat hij, qua punten en rebounds, dubbele cijfers noteerde. Ook passeerde hij de grens van 2000 punten gedurende de lopende competitie. Dat lukte hem voor het tiende seizoen in zijn loopbaan. De laatste keer was in het seizoen 2013/2014, toen hij nog uitkwam voor Miami Heat.

Tot zondag wisten alleen Karl Malone en Michael Jordan in minimaal tien seizoenen 2000 punten voor hun rekening te nemen.