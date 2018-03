Mollema blijft tweede in Coppi e Bartali

Diego Rosa heeft de eindzege in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali veilig gesteld. De Italiaan van Team Sky begon de afsluitende tijdrit met een voorsprong van 7 seconden op Bauke Mollema, maar was in de race tegen de klok beter dan de Nederlander van Trek. Rosa reed een goede tijdrit, die hij afsloot met de tweede tijd. Alleen de Sloveen Jan Tratnik van de ploeg CCC was over 12,5 kilometer sneller. Het verschil was 28 seconden.

Koen Bouwman, vrijdag gevallen terwijl hij op weg leek naar de ritzege, werd vierde op 40 seconden van Tratnik. Mollema, die mede door de val van Bouwman de tweede etappe had gewonnen, sloot de tijdrit af als vijfde op 41 seconden.

In het eindklassement werd Mollema tweede.