Sagan wint opnieuw Gent-Wevelgem

Peter Sagan heeft voor de derde keer in zijn loopbaan de Belgische wielerkoers Gent-Wevelgem gewonnen. De Slowaakse wereldkampioen won de sprint van een groep van zo’n twintig renners. Hij was net iets sneller dan de Italiaan Elia Viviani. De derde plaats was voor de Fransman Arnaud Démare.

Een opvallende rol was er voor de Nederlanders Brian van Goethem en Jan-Willem van Schip. Beide renners van Roompot-Nederlandse Loterij bleven voorin over uit een kopgroep die bijna de hele dag voorop had gereden. In de groep met tal van favorieten bleven zij ook in de slotkilometers volop actief. Van Goethem probeerde 2 kilometer voor de streep zelfs nog weg te rijden, maar werd door Philippe Gilbert teruggepakt. Nadat ook pogingen van Greg Van Avermaet en Sep Vanmarcke waren gestrand was Sagan, die de sprint vroeg aantrok, duidelijk de snelste.

,,Het is altijd een beetje loterij, zo’n sprint”, keek Sagan bij Sporza terug. ,,Het vereist enig denkwerk. Ik besloot vroeg te versnellen en had gelukkig de benen om dat tot de streep vast te houden.” Sagan won de koers, die voluit Gent-Wevelgem in Flanders Fields heet, eerder in 2013 en 2016.

Bij de eerste doorkomst op de Kemmelberg was de voorsprong van de zes vroege vluchters nog meer dan 5 minuten geweest, maar op de zogenoemde plugstreets, grindpaden vernoemd naar de Britse benaming voor het Henegouwse dorpje Ploegsteert, was dat al teruggelopen tot onder de 2 minuten. De stroken, opgenomen in de koers als eerbetoon aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, lagen er dankzij het mooie weer goed bij. Pas erna veranderde de samenstelling aan kop van de race en uiteindelijk waren er 24 renners voorin over. LottoNL-Jumbo ontbrak daarin, hoewel vooraf veel was verwacht van Dylan Groenewegen. Het waren de renners van Team Roompot, die de Nederlandse eer hooghielden.