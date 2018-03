Simon Yates grijpt zege in Barcelona

Simon Yates heeft de zege gegrepen in de zevende en laatste etappe van de Ronde van Catalonië. De Britse wielrenner van Mitchelton-Scott kwam na 154,8 kilometer solo aan in Barcelona voor de Spanjaard Marc Soler van Movistar. De Fransman Pierre Latour van AG2R eindigde op achttien seconden als derde en als eerste van het peloton.

De eindzege in de ronde van Catalonië gaat naar Alejandro Valverde, die ook al in 2017 en 2009 de zege greep. Zijn ploeggenoot Nairo Quintana eindigde op 29 seconden als tweede. Steven Kruijswijk werd zevende in de slotrit en achtste in het eindklassement.

Yates en Soler kwamen uit een groepje vluchters die waren vertrokken op het lokale rondje over de Montjuic. De twee bleven het peloton met daarin leider Alejandro Valverde voor. In de slotronde kwam Egan Bernal van Team Sky, de nummer twee in het klassement, hard ten val. De Colombiaan werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.