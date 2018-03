Springruiter Houtzager tweede in Dortmund

Marc Houtzager is als tweede geëindigd in de Grote Prijs van Dortmund. In de barrage, met elf combinaties, bleef de springruiter uit Rouveen met Edinus foutloos. Maar de Duitser Denis Nielsen liet met Cashmoaker ook alle balken liggen en was net een fractie sneller. Het verschil was 0,37 seconde. Ook de Duitser Marcus Renzel bleef op Stella foutloos, maar hij gaf meer tijd toe.

Een dag eerder was de Nederlander Robert Vos met Carat als derde geëindigd op het Kampioenschap van Dortmund. Dat werd gewonnen door de Duitser Mario Stevens op Landano.