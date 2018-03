Valverde neemt leiding in WorldTour

Alejandro Valverde is de nieuwe leider in het klassement van de UCI WorldTour. De Spaanse renner van Movistar klom zes plaatsen dankzij zijn twee ritoverwinningen en eindzege in de Ronde van Catalonië. Hij lost de Zuid-Afrikaan Daryl Impey af die vroeg in het jaar de Tour Down Under had gewonnen.

Ook Peter Sagan maakte een forse sprong in het klassement. De Slowaakse wereldkampioen won Gent-Wevelgem en klom van de veertiende naar de tweede plaats. Impey staat nu derde met de Italiaan Elia Viviani, tweede in Gent-Wevelgem, kort achter zich. Beste Nederlander is Niki Terpstra, die vrijdag de E3 Harelbeke won. Hij zakte één plaatsje en is nu de nummer achttien van de ranglijst.