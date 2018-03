Van Poppel deelt in malaise LottoNL-Jumbo

Danny van Poppel had in de finale van Gent-Wevelgem zijn ploeg LottoNL-Jumbo nog kunnen vertegenwoordigen, maar de sprinter moest 20 kilometer voor de finish de groep favorieten laten gaan. Daarmee was het over en uit voor de Nederlandse ploeg, die vooraf met name had gehoopt op een goede Dylan Groenewegen. Maar de Amsterdammer was er na de tweede doorkomst op de Kemmelberg ook niet meer bij.

Van Poppel had zich verkeken op de wind, vertelde hij. ,,Ik kwam ‘op het kantje’ te zitten en moest lossen. Een inschattingsfout, ik was in mijn hoofd al te veel met sprinten bezig. Vanuit de auto hebben ze me geprobeerd af te remmen, maar ik heb daar in mijn enthousiasme niet goed op gereageerd.”

Volgens ploegleider Nico Verhoeven was Van Poppel te gretig geweest. ,,Hij had kunnen profiteren van het feit dat Dylan erachter zat, maar hij was te enthousiast. Hij moet het goede meenemen naar de volgende koers. Hij komt twee keer bij de besten de Kemmelberg over en dat geeft vertrouwen voor de komende koersen.”