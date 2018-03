Verstappen berust in zesde plaats

Max Verstappen had grote verwachtingen van zijn eerste race van het jaar in de Formule 1, maar hij kon zich niet mengen in de strijd om de podiumplaatsen in de Grand Prix van Australië en eindigde slechts als zesde. De Nederlander maakte wat kostbare foutjes en bleek het grootste deel van de race in een niet complete bolide van Red Bull te hebben gereden. ,,Er waren wat dingen afgebroken in het begin van de race, toen ik erg veel last had van overstuur. Het team was verbaasd dat ik mijn rondetijden kon vasthouden”, zei de Limburger na de race op Ziggo Sport.

Hij gaf aan dat zijn spin van 360 graden in de elfde ronde ook niet hielp voor een goed resultaat . ,,Maar ik hield de auto op de baan en had daar meer posities kunnen verliezen”, zei Verstappen, die berustte in zijn zesde plaats. ,,Dit soort dingen kunnen gebeuren tijdens een race. Op dit circuit is het ook bijna niet mogelijk om in te halen. Al had ik er 13 pk bij, dan nog kom je er niet langs hier. Ik zeg; op naar de volgende.”