Verstappen zesde in Melbourne, zege Vettel

Max Verstappen heeft verre van een gedroomde start van het seizoen gemaakt in de Formule 1. De Nederlander eindigde in de openingsrace op het circuit van Melbourne als zesde in zijn Red Bull. Dat was slechter dan vorig jaar, toen hij naar de vijfde plaats reed in de Grand Prix van Australië.

Sebastian Vettel won de race. De Duitser troefde in zijn Ferrari regerend wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes af. De Brit wist opnieuw zijn pole position op Circuit Albert Park niet te verzilveren en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Dat gebeurde vorig jaar ook al in Melbourne, toen Vettel eveneens zegevierde voor Hamilton.

De Fin Kimi Räikkönen stuurde zijn Ferrari naar de derde plaats.