Vettel: een beetje geluk

Sebastian Vettel boekte met de winst in de Grand Prix van Australië zijn 48e zege in de Formule 1. De Duitse viervoudig wereldkampioen finishte voor de honderdste keer op het podium. De coureur van Ferrari was dan ook dolgelukkig met de winst in Melbourne, die met een gelukje tot stand kwam. ,,Een beetje mazzel had ik wel door die situatie met de safety car”, gaf hij na de race toe. ,,Vooral omdat ik het eerste deel van de race niet lekker ging en worstelde met mijn banden.”

Vettel profiteerde optimaal toen de Haas-bolide van Romain Grosjean stilviel en er gele waarschuwingsvlaggen uitgingen. Het veld moest snelheid minderen en de Duitser dook de pitstraat in voor verse banden. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes had dat al gedaan en hij zag tot zijn verbijstering ineens Vettel voor hem opduiken na de pitstop en de koppositie overnemen. ,,Ik zat te bidden voor de safety car en toen ik die auto van Haas zag stilstaan, schoot de adrenaline door mijn lichaam. Dit was mijn kans”, aldus Vettel.