Bijl technisch directeur hockeybond

Jeroen Bijl gaat vanaf mei als technisch directeur van de Nederlandse hockeybond KNHB aan de slag. De chef de mission van de Nederlandse sporters tijdens de Winterspelen van Pyeongchang is de opvolger van Arno den Hartog, die vorig jaar aangaf zich te willen richten op een nieuwe functie binnen de hockeybond.

De 51-jarige Bijl werkte dertien jaar lang bij sportkoepel NOC*NSF. De oud-volleybalinternational fungeerde onder meer als naaste assistent van technisch-directeur annex chef de mission Maurits Hendriks. Na de Spelen van Rio 2016 besloot de sportkoepel beide functies te scheiden. Hendriks bleef technisch directeur, Bijl ging door als chef de mission.

In juli vorig jaar liet hij al weten na de Winterspelen te vertrekken bij NOC*NSF. ,,Daarna zijn er diverse zaken op mij afgekomen. Ik kende de hockeybond als een volwassen, professionele organisatie en die indruk werd in diverse gesprekken bevestigd. Ik zal de eerste maanden vooral gebruiken om te luisteren en te kijken. Ik heb inmiddels met meerdere mensen binnen de KNHB gesproken. Met name ook de eerste gesprekken met de bondscoaches Alyson Annan en Max Caldas hebben mij gesterkt om bij de KNHB aan de slag te gaan”, aldus Bijl.

De hockeybond wilde graag een technisch directeur die afkomstig is uit een andere tak van sport, zegt directeur Erik Gerritsen. ,,Jeroen kijkt met een frisse blik naar hockey. Daar kunnen wij veel van leren om zo onze topsportorganisatie en prestaties nog verder te verbeteren. Maar ook zijn ervaring met andere bonden, sporters en topsportbeleid is enorm groot.”

De vertrekkende Den Hartog gaat zich binnen de bond richten op het ondersteunen van hockeyverenigingen.