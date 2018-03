Gestuntel van monteurs kost Haas veel punten

Gestuntel van de monteurs heeft het Formule 1-team van Haas twee hoge klasseringen gekost in de Grote Prijs van Australië. De wheelguns, waarmee de banden heel snel worden vervangen, waren niet goed ingesteld en draaiden de verkeerde kant op. Daardoor reed zowel Kevin Magnussen als Romain Grosjean na de pitsstop met een los wiel het circuit weer op.

,,Een teleurstellend einde van een veelbelovend weekeinde”, zo omschreef teambaas Günther Steiner het geklungel in de pits. ,,De wheelgun stond aan, maar draaide de verkeerde kant op. Voor de monteur voelde het alsof het wiel vast zat, maar dat was dus niet zo.”

Magnussen en Grosjean lagen respectievelijk op de vierde en vijfde plaats toen de race voor Haas in amper drie rondjes volledig mislukte. Zowel de Deen als de Fransman kreeg na het bezoek aan de pits via de boordradio de opdracht om de bolide zo snel mogelijk aan de kant te zetten, omdat een wiel niet vast zat. ,,Door problemen in de trainingen hebben we niet veel kunnen oefenen op pitsstops”, zei Steiner. Haas kreeg een boete van 10.000 dollar, omdat het team twee ‘onveilige’ bolides de baan op dirigeerde.