Golfer Bubba Watson heeft in de finale van het WGC-Dell Match Play in Texas Play Kevin Kisner overtuigend verslagen. Watson won zes van de eerste zeven holes. Kisner leek vermoeid van de halve finale die hij zondagmorgen moest spelen.

Al na hole 12 was de wedstrijd op de Austin Country Club afgelopen. Toen had Watson een voorsprong die niet meer was in te halen. Watson was als 35e geplaatst voor het toernooi als gevolg van zijn matige vorm vorig jaar.