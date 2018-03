Indiana Pacers naar play-offs NBA

Indiana Pacers heeft zich verzekerd van een plek in de play-offs van de NBA. De basketballers uit Indianapolis boekten zondagavond tegen Miami Heat de 43e overwinning van het seizoen, al was daar wel een verlenging voor nodig: 113-107. De Pacers plaatsten zich met de winst voor de play-offs.

Na de reguliere speeltijd was de stand nog altijd in balans: 96-96. Victor Oladipo was de meest trefzekere speler bij de Pacers met 23 punten, maar de meeste aandacht ging uit naar Darren Collison. Hij tekende in de verlenging voor acht punten door onder meer twee driepunters raak te schieten.

Indiana Pacers is na Toronto Raptors, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers en Philadelphia 76ers de vijfde ploeg uit de Eastern Conference met een ticket voor de play-offs op zak. In het westen zijn alleen Houston Rockets en Golden State Warriors al zeker van deelname.