Kans op eerste plek verlamt golfer Thomas

Het vooruitzicht dat hij de nieuwe nummer één van de wereld kon worden, verlamde de Amerikaanse golfer Justin Thomas op het WK matchplay. De 24-jarige Amerikaan had de eindstrijd moeten halen, maar hij was in de halve halve finales kansloos tegen landgenoot Bubba Watson.

,,Ik kon er afgelopen nacht niet van slapen, ik lag constant aan die eerste plaats te denken”, bekende Thomas, die tot de halve finales nog ongeslagen was op het toernooi in Austin, Texas. ,,Ik had beter mijn telefoon weg kunnen leggen en niets kunnen lezen. Wat dat betreft was dit wel een leerzame ervaring. Ik moet beter omgaan met zulke situaties.” Thomas, die achter de Amerikaan Dustin Johnson de nummer twee van de wereld blijft, was in de strijd om de derde plaats ook kansloos tegen de Zweed Alex Noren.

Watson domineerde de finale tegen Kevin Kisner en schaarde zich zo in een rijtje met Tiger Woods, Ernie Els, Phil Mickelson en Rory McIlroy, golfers met ook minimaal twee majors én twee WGC-titels op hun erelijst.