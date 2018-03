Sunweb met vier Nederlanders naar Vlaanderen

Wielerploeg Sunweb doet zondag met vier Nederlanders mee aan de Ronde van Vlaanderen. Roy Curvers, Lennard Hofstede, Tom Stamsnijder en Mike Teunissen zijn door de ploegleiding geselecteerd. Zij rijden in dienst van de Deen Søren Kragh Andersen en de Belg Edward Theuns. Nikias Arndt uit Duitsland is de zevende renner die namens Sunweb aan de start verschijnt.

,,Søren en Edward zijn allebei in vorm. Van Mike en Nikias verwachten we dat ze tot ver in de finale hen van dienst kunnen zijn, met een sterk team daar omheen”, aldus ploegleider Marc Reef.

Curvers en Teunissen reden vorig jaar voor Sunweb ook al mee in de Ronde van Vlaanderen.