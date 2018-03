Team Brunel leidt op weg naar Kaap Hoorn

Schipper Bouwe Bekking gaat met Team Brunel in de zware zevende etappe van de Volvo Ocean Race voorlopig aan de leiding. De Nederlandse zeilploeg heeft op weg naar de befaamde Kaap Hoorn een voorsprong van iets meer dan 50 zeemijl (ruim 90 kilometer) op het Dongfeng Race Team, de Chinese nummer twee in het algemeen klassement. Het Spaanse team van Mapfre, de nummer één in de rangschikking na zes etappes, ligt vooralsnog op de vijfde plaats op dik 100 kilometer van Bekking en co. Team AkzoNobel, de andere Nederlandse deelnemer, bezet kort achter Mapfre de zesde plek.

De vloot van zeven boten ging vorige week zondag in Auckland van start voor de langste etappe van deze editie van de zeilrace om de wereld. Op weg naar de Braziliaanse finishplaats Itajai leggen de zeilteams 7600 zeemijl (ruim 14.000 kilometer) af. In deze etappe zijn dubbele punten te verdienen en de eerste boot die Kaap Hoorn rondt, krijgt een bonuspunt.