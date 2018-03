Warriors starten zonder Curry in play-offs

Golden State Warriors gaat de play-offs van de NBA in zonder Stephen Curry. De grootste ster van de regerend kampioen kampt met een knieblessure. Coach Steve Kerr wil geen risico’s nemen met Curry en houdt hem in de eerste ronde, die op 14 april begint, aan de kant.

,,Hij gaat dan zeker niet spelen”, zei Kerr. ,,Over drie weken wordt opnieuw bekeken hoe het met zijn knie gaat. We moeten ons dus zonder hem voorbereiden op de play-offs. Als het goed gaat, kan hij gedurende de play-offs weer aansluiten en zijn we weer op volle oorlogssterkte.”

Curry maakte vrijdag tegen Atlanta Hawks zijn rentree, nadat hij een aantal wedstrijden had gemist vanwege een enkelblessure. De dertigjarige Amerikaan was met 29 punten goed op dreef, tot hij op ploeggenoot JaVale McGee botste en met een pijnlijke linkerknie de zaal uit hinkte. Onderzoek wees uit dat Curry een band heeft verrekt.