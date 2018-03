Armstrong toch niet naar Ronde van Vlaanderen

De omstreden komst van Lance Armstrong naar de Ronde van Vlaanderen is van de baan. De Amerikaanse oud-renner, levenslang geschorst wegens doping, zou als eregast aan de vooravond van de Belgische klassieker een lezing houden voor 2000 toehoorders en de koers volgen. Armstrong heeft afgezegd wegens droevige privézaken.

,,Het spijt me enorm dat ik door familie-omstandigheden de Ronde van Vlaanderen niet kan bijwonen”, meldde Armstrong. ,,Onverwacht moet ik nu dicht bij huis blijven. Ik ben blij dat organisator Wouter Vandenhaute in de persoon van Roberto Martinez, de coach van de Belgische voetbalploeg, een goede vervanger heeft kunnen vinden. Hij is een goede spreker en naar ik hoorde ook een groot wielerfan.”

De komst van Armstrong naar Vlaanderen werd lang niet door iedereen toegejuicht. Velen vonden het ongepast dat de Amerikaan, die zijn zeven Tourzeges wegens doping moest inleveren, door Vandenhaute was uitgenodigd. Hij zou spreken tijdens de ‘Tour of Flanders Business Academy’, een netwerkevenement. Deelnemers die speciaal voor de komst van Armstrong zich hadden aangemeld, kunnen hun geld terugkrijgen.

,,Ik kijk ernaar uit in de toekomst terug te keren in Vlaanderen en deel uit te maken van een van de grootste tradities in de sport”, liet Armstrong op zijn Facebookpagina weten.