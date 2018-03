Bekking en Tienpont aangeslagen in Ocean Race

De tragedie met de Britse zeezeiler John Fisher heeft voor verslagenheid gezorgd op de Nederlandse boten in de Volvo Ocean Race. ,,We zijn diep geschokt”, zei Bouwe Bekking, de schipper van Team Brunel. ,,Vanaf het moment dat we het hoorden, is er geen moment geweest dat ik niet aan hem dacht. Het maakt mijn angst om zelf een bemanningslid te verliezen alleen maar nog groter.”

Brunel ligt aan kop in de zevende etappe, die langs Kaap Hoorn voert. Op de zuidelijke oceaan ging het maandag mis aan boord van Team Sun Hung Kai/Scallywag. De 47-jarige Fisher sloeg bij stormachtige wind en hoge golven overboord. Na uren tevergeefs speuren werd de zoekactie gestaakt. De organisatie van de Ocean Race gaat ervan uit dat de Brit is omgekomen.

,,Onze gedachten zijn bij ‘Fish’, zijn familie, vrienden en teamgenoten”, zei schipper Simeon Tienpont van AkzoNobel. ,,We leven mee met de zeilers aan boord van Scallywag. We wensen ze sterkte en een veilige reis naar de kust.” Volgens Bekking zijn de omstandigheden op zee loodzwaar. ,,Thuis zou ik nu bang zijn geweest dat de dakpannen eraf zouden waaien. De windvlagen zijn hard en talrijk. We varen op het randje.”