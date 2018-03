Caruana wint in Berlijn en mag tegen Carlsen

Schaker Fabiano Caruana heeft het kandidatentoernooi in Berlijn op zijn naam geschreven. De Amerikaanse grootmeester versloeg in de veertiende en laatste ronde de Rus Alexander Grisjoek en eindigde met negen punten bovenaan. Sjachriar Mamedjarov uit Azerbeidzjan en de Rus Sergej Karjakin deelden met allebei acht punten de tweede plaats.

De 25-jarige Caruana mag het dankzij zijn overwinning in november in de strijd om de wereldtitel opnemen tegen de Noor Magnus Carlsen. Caruana treedt daarmee in de voetsporen van Bobby Fischer, die in 1972 de laatste Amerikaan was die om de wereldtitel mocht spelen.

Caruana nam bij het kandidatentoernooi, waar acht schakers aan meededen, de eerste ronde al de leiding en stond die niet meer af.

De strijd om de wereldtitel tussen Carlsen en Caruana is in november in Londen.