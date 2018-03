Juan Martin del Potro is doorgedrongen tot de kwartfinales van het toernooi in Miami. De Argentijnse tennisser versloeg de Serviër Filip Krajinovic met 6-4 6-2.

De winnaar van het toernooi in Indian Wells was in de tweede ronde nog in drie sets te sterk voor Robin Haase.

Del Potro neemt het in de kwartfinales op tegen de Canadees Milos Raonic, die de Fransman Jeremy Chardy uitschakelde.