Overboord geslagen zeezeiler opgegeven

De organisatie van de Volvo Ocean Race gaat ervan uit dat de overboord geslagen zeezeiler John Fisher is omgekomen. ,,We moeten aannemen dat hij niet meer te vinden is”, meldde voorzitter Richard Brisius van de zeilrace om de wereld.

Het 47-jarige Britse bemanningslid van Team Sun Hung Kai/Scallywag sloeg maandagmiddag (plaatselijke tijd) overboord tijdens de zevende etappe. Dat gebeurde op circa 2500 kilometer ten westen van Kaap Hoorn bij stormachtige wind en hoge golven.

Hoewel Fisher reddingskleding droeg, slaagden schipper David Witt en de rest van het team op de Scallywag er niet in de zeiler terug te vinden. ,,Gezien de temperatuur van het koude water, de onstuimige zee en de tijd die is verstreken sinds hij overboord sloeg, moeten we aannemen dat John verloren is”, verklaarde Brisius. ,,Dit is een tragedie en we zijn er allemaal kapot van.”

De Scallywag, met aan boord ook de Nederlandse Annemieke Bes, moest na uren vergeefs speuren de zoekactie staken. Ook uit eigen veiligheid, omdat de situatie op de zuidelijke oceaan bleef verergeren. De boot zal nog de nodige moeite hebben een veilige haven te vinden aan de Zuid-Amerikaanse kust.

Hulp van de andere zes deelnemende boten, waaronder de Nederlandse teams Brunel en AkzoNobel, was geen optie wegens het zware weer en de ligging van de boten ten opzichte van de Scallywag. Een schip dat op ongeveer 400 zeemijl (circa 700 kilometer) van de plaats van het ongeval voer, heeft wel koers gezet richting de plek des onheils, maar is volgens de raceleiding nog zeker een dag onderweg.