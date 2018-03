Schippers opent seizoen met 100 meter in Doha

Atlete Dafne Schippers opent haar atletiekseizoen op 4 mei in de wedstrijd uit de Diamond League in Doha. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter maakt deel uit van een topveld op de 100 meter.

Schippers zal sprinten tegen onder anderen olympisch kampioene 100 meter Elaine Thompson uit Jamaica en de Ivoriaanse wereldkampioene indoor 60 meter Murielle Ahouré. Ook Marie-Josée Ta Lou, die vorige zomer zilver won op 100 en 200 meter bij de WK in Londen, staat op de startlijst.

Schippers liep vorig jaar ook de wedstrijd in Qatar. Toen stond de 200 meter op het programma. De Utrechtse spurtte naar de tweede plaats achter Thompson. Ze eindigde deze winter als vijfde in de finale van de 60 meter bij de WK indoor in Birmingham.