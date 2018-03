Staande ovatie bij Sixers voor Fultz

De basketballers van Philadelphia 76ers hebben Denver Nuggets op een stevige nederlaag getrakteerd in de Amerikaanse NBA. De ‘Sixers’, die zich al zeker weten van deelname aan de play-offs, wonnen in eigen huis met 123-104.

Het publiek in Philadelphia beloonde Markelle Fultz met een staande ovatie. Het negentienjarige toptalent, hersteld van een zware schouderblessure, maakte zijn rentree na vijf maanden afwezigheid. Hij kwam tot tien punten en acht assists.

Fultz was in juni eerste keus in de zogeheten NBA Draft en kreeg daarmee het etiket van grootste talent opgeplakt. Na vier wedstrijden in de competitie viel hij weg met een schouderblessure.

Dario Saric en Joel Embiid waren tegen de Nuggets de topschutters bij de Sixers met ieder twintig punten.