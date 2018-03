Zverev door in Miami

De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft de vierde ronde bereikt van het masterstoernooi in Miami. De nummer vier van de plaatsingslijst moest in zijn partij uit de derde ronde even op gang komen tegen de Spaanse veteraan David Ferrer en verloor de eerste set met 6-2, maar daarna vond hij zijn ritme en won de twee volgende sets overtuigend: 6-2 6-4.

De twintigjarige Zverev moet het in de vierde ronde opnemen tegen de Australiƫr Nick Kyrgios, die in de derde ronde vrij eenvoudig de Italiaan Fabio Fognini uitschakelde: 6-3 6-3.