Basketballers Donar in halve finale Europa Cup

Door thuis ruim te winnen van het Montenegrijnse Mornar Bar hebben de basketballers van Donar de halve finale van de FIBA Europa Cup bereikt. In de met ruim 4000 toeschouwers volledig uitverkochte MartiniPlaza won de ploeg van coach Erik Braal met 101-74. Dat was ruim voldoende om de in de uitwedstrijd opgelopen achterstand van 6 punten (73-67) goed te maken.

Halverwege al hadden de Groningers een min of meer beslissend verschil gemaakt, 52-34. De volgende tegenstander is het Italiaanse Venetiƫ.

Het is voor de eerste keer dat Donar de laatste vier in de Europa Cup bereikt. Het toernooi is het tweede Europese niveau, na de Champions League.