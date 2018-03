Ostapenko bij laatste vier in Miami

Jelena Ostapenko heeft met een zwaarbevochten zege de halve finales van het WTA-toernooi in Miami bereikt. De als zesde geplaatste Letse tennisster versloeg de Oekraïense Elina Svitolina dankzij twee succesvolle tiebreaks: 7-6 (3) 7-6 (5). De partij op het hardcourt in Florida duurde 1 uur en 48 minuten. Svitolina was als vierde geplaatst in Miami.

In de halve finales staat de twintigjarige Ostapenko tegenover de winnares van het Amerikaans onderonsje tussen de als achtste geplaatste Venus Williams en kwalificatiespeler Danielle Collins. De andere partij in de halve eindstrijd gaat tussen de Wit-Russische Victoria Azarenka en de Amerikaanse Sloane Stephens.

Ostapenko won vorig jaar de titel op Roland Garros. Op het Miami Open werd ze in 2017 al in de eerste ronde uitgeschakeld.