Van Dijk wint Dwars door Vlaanderen

Ellen van Dijk heeft de vrouwenversie van de wielerkoers Dwars door Vlaanderen gewonnen. Het was een koers over 117 kilometer van Tielt naar Waregem. Van Dijk ontsnapte in de slotfase uit een kopgroep van acht rensters en soleerde naar de finish in Waregem. Achter haar zorgden Amy Pieters en Floortje Mackaij, Van Dijks ploeggenote bij Sunweb, voor een volledig Nederlands podium.

Het was nat en koud geweest, vertelde Van Dijk na een barre tocht over Vlaamse wegen. ,,Het duurde even voordat ik erdoor was, er gebeurde aanvankelijk ook niet zo veel in de koers.” Bij de tweede beklimming van de Knokteberg ontstond de groep van acht met onder anderen ook nog Annemiek van Vleuten en de sterke Poolse Katarzyna Niewiadoma. Sunweb was de enige ploeg met twee rensters voorop. Van Dijk: ,,Er was verder weinig samenwerking. Floortje en ik zijn om en om gaan aanvallen. We moesten wel want we waren niet de snelste sprintsters in de groep.”

Net voor de laatste kasseistrook had niemand nog een antwoord op weer een aanval van Van Dijk. ,,Heel mooi dit. Ik wilde graag een klassieker winnen. Dit is een mooie voor mijn erelijst. Het liep nog niet dit jaar. Dat hebben we weten om te draaien.” En dat vier dagen voor de Ronde van Vlaanderen: ,,Dit is ook een goede test met het oog op de Ronde. Ik ben diep gegaan, de test is geslaagd.”