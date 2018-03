Cricketschandaal kost Australië sponsordeal

Het cricketschandaal in Australië krijgt financiële gevolgen. Een grote sponsor heeft het contract, naar verluidt ter waarde van zo’n 12,5 miljoen euro, laten ontbinden. Aanleiding is het opzettelijke geknoei met een bal tijdens een wedstrijd vorige week tegen Zuid-Afrika.

,,Met deze samenzwering heeft de leiding van het Australische cricketteam de regels overtreden, met duidelijk als intentie om op een oneerlijke manier voordeel te krijgen”, zegt de directeur van Magellan. Deze financiële investeringsgroep had zich in augustus vorig jaar voor drie jaar als naamgever verbonden aan de Ashes Series, de prestigieuze wedstrijdenreeks tussen Australië en Engeland. ,,Helaas druisen de recente gebeurtenissen zo erg in tegen onze waardes, dat we geen andere optie hebben dan het sponsorcontract te verbreken.”