Del Potro op koers voor ‘Sunshine Double’

Tennisser Juan Martin del Potro blijft op koers voor de ‘Sunshine Double’. De 29-jarige Argentijn, die onlangs al het masterstoernooi van Indian Wells won, bereikte in Miami de laatste vier door de Canadees Milos Raonic wederom te verslaan. Twee weken geleden ging dat in Indian Wells in de halve finales heel soepel (6-2 6-3), nu kostte het Del Potro wel veel moeite: 5-7 7-6 (1) 7-6 (3).

Vorig jaar was Roger Federer de beste op de twee grote masterstoernooien in de Verenigde Staten, ook wel bekend als de ‘Sunshine Double’. De Zwitser bereikte in Indian Wells opnieuw de finale, maar daarin maakte Del Potro een einde aan zijn ongeslagen reeks in 2018. De Argentijn is nu zelf bezig aan een indrukwekkende zegereeks. Hij won voor Indian Wells ook al het toernooi van Acapulco en heeft nu vijftien partijen op rij gewonnen.

Del Potro neemt het in de halve finale op tegen het Amerikaanse servicekanon John Isner. ,,Del Potro is de man in vorm, hij speelt op dit moment het beste tennis”, zei de 2,08 meter lange Isner, die de Zuid-Koreaan Hyeon Chung overklaste (6-1 6-4).

In het vrouwentoernooi zorgde de Amerikaanse qualifier Danielle Collins voor een daverende verrassing door Venus Williams te verslaan. De 24-jarige Collins rekende in twee sets af met haar dertien jaar oudere landgenote: 6-2 6-3. ,,De eerste keer dat ik Venus zag in de kleedkamer moest ik bijna huilen”, bekende Collins. ,,Zij is mijn grote idool, van kinds af aan ben ik al fan van haar. Dit is een heel speciaal moment.”

De qualifier treft Jelena Ostapenko in de halve finales. De Letse winnares van Roland Garros versloeg Elina Svitolina uit Oekraïne met 7-6 (3) 7-6 (5).