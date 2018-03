IOC-voorzitter Bach bezoekt Noord-Korea

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is op bezoek in Noord-Korea. De Duitser had in januari al toegezegd te komen. De delegatie onder leiding van Bach blijft drie dagen in het doorgaans zo geïsoleerde land, met als doel om sport in Noord-Korea te ontwikkelen en de atleten daar voor te bereiden op deelname aan de Spelen van 2020 (Tokio) en 2022 (Peking).

De IOC-baas kreeg het voor elkaar dat Noord- en Zuid-Korea onder één vlag deelnamen aan de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Pyeongchang. De Koreaanse ijshockeyploeg bestond uit speelsters uit beide landen, een unicum. Tijdens de openingsceremonie kwam het tot een ontmoeting tussen president Moon Jae-in van Zuid-Korea en de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Kim bracht de voorbije dagen in het geheim een bezoek aan China. Het was het eerste buitenlandse bezoek van Kim sinds hij in 2011 aan de macht kwam. De Noord-Koreaanse leider heeft ook een afspraak gemaakt met de Amerikaanse president Donald Trump. Voor de ontmoeting is nog geen datum, wel staat voor 27 april een topontmoeting tussen beide Korea’s op de agenda.