James evenaart record Jordan in NBA

De Amerikaanse basketballer LeBron James heeft in de NBA een record van Michael Jordan geëvenaard. De 33-jarige vedette van Cleveland Cavaliers eindigde tegen Charlotte Hornets voor de 866e competitiewedstrijd op rij in de dubbele punten. Jordan, door velen gezien als de beste basketballer ooit, presteerde dat tussen 25 maart 1986 en 26 december 2001. Tussendoor nam de zesvoudig NBA-kampioen twee keer afscheid.

De reeks van James duurt al ruim elf jaar. De laatste wedstrijd waarin hij niet in de dubbele cijfers kwam, was op 5 januari 2007 tegen Milwaukee Bucks (acht punten). Sindsdien produceerde James in elke wedstrijd die hij speelde minimaal tien punten. ,,Dat betekent dat ik mijn lichaam altijd goed verzorg, dat ik al die jaren al topfit ben”, zei James, die tijdens zijn reeks twee keer precies op tien punten uitkwam.

Uitgerekend tegen Charlotte Hornets, de club waarvan Jordan de eigenaar is, evenaarde hij het record. De ster van de Cavaliers deed dat op overtuigende wijze, door liefst 41 punten bij elkaar te gooien. James leidde zijn ploeg daarmee naar de winst: 118-105. ,,Steeds als ik in één adem wordt genoemd met de grootste basketballer aller tijden, is dat voor mij een reden om dankbaar te zijn voor datgene wat ik mag doen”, zei James, die vrijdag tegen New Orleans Pelicans het record alleen op zijn naam kan krijgen.

James was niet de enige die de geschiedenisboeken in ging. Karl-Anthony Towns leidde Minnesota Timberwolves met liefst 56 punten langs Atlanta Hawks (126-114). De 22-jarige Amerikaan, die ook nog eens vijftien rebounds pakte, verbeterde daarmee het clubrecord, dat met 52 punten op naam stond van Mo Williams.