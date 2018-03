Murray maakt comeback op gras Rosmalen

Tennisser Andy Murray maakt na lange afwezigheid zijn wedstrijdrentree in Nederland. De Schot, die al sinds Wimbledon vorig jaar niet meer in actie kwam in officiële wedstrijden vanwege een slepende heupblessure, heeft zijn deelname toegezegd aan het grastoernooi van Rosmalen, dat wordt gehouden van 11 tot en met 17 juni.

Murray (30) won in zijn carrière twee keer Wimbledon en eenmaal de US Open. Ook stond hij vijf keer in de finale van de Australian Open, is hij tweevoudig olympisch kampioen en voormalig aanvoerder van de wereldranglijst. Hij schreef in zijn carrière tot dusver 46 toernooien op zijn naam.

In de aanloop naar Wimbledon vorig jaar juli kreeg Murray last van zijn heup. Nadat hij op het grand slam in Londen werd uitgeschakeld in de kwartfinales, verergerden de klachten en laste hij een lange pauze in. Eind 2017 leek Murray hersteld en speelde hij een demonstratiepartij in Abu Dhabi, maar toch moest de Brit de Australian Open weer afzeggen wegens zijn pijnlijke heup. In januari onderging hij een operatie.

Murray deed niet eerder mee aan het grastoernooi in Rosmalen, dat vanaf dit jaar de naam Libéma Open draagt. Zijn laatste optreden in Nederland dateert van 2015 in Rotterdam. ,,Ik heb veel positiefs gehoord over het toernooi in Rosmalen en de grasbanen zijn van zeer goede kwaliteit. Dat maakt het voor mij een perfecte voorbereiding op Wimbledon”, aldus de Schot, die is afgezakt naar de 29e positie op de wereldranglijst.

De toernooi-organisatie meldde naast de komst van Murray ook de deelname van Nederlands beste spelers, Robin Haase bij de mannen en Kiki Bertens bij de vrouwen.