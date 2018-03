PEC Zwolle heeft de contracten van vijf spelers formeel opgezegd. Het gaat om Stef Nijland, Sander van Looy, Thanasis Karagounis, Queensy Menig en Mike Hauptmeijer.

Menig is tot de zomer gehuurd van het Franse Nantes. Zwolle kondigde aan in elk geval met doelman Hauptmeier, die dit seizoen debuteerde, in gesprek te gaan over een nieuwe verbintenis.

PEC Zwolle voldoet hiermee aan de verplichting om alle tussentijds verlengde verbintenissen die aflopen voor 1 april op te zeggen.