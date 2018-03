Team Brunel als eerste om Kaap Hoorn

Team Brunel van de Nederlandse schipper Bouwe Bekking is in de Volvo Ocean Race als eerste Kaap Hoorn gepasseerd. Dat gebeurde donderdag in de zevende etappe van de zeilrace, die gaat van Auckland, Nieuw-Zeeland, naar Itajai in Brazilië.

De zeilers kenden de afgelopen dagen in de Zuidelijke Oceaan zware omstandigheden met hoge golven en windsnelheden tot boven de 100 km/uur. Bij de ronding van Kaap Hoorn waren de omstandigheden met 30 tot 35 knopen wind en golven tot 6 meter hoog nog steeds zwaar.

,,Iedereen aan boord is heel moe”, zei Bekking. ,,Hoewel we aan de leiding liggen is er geen feeststemming aan boord. Iedereen heeft weinig slaap gehad en het is echt overleven momenteel. Ook het verlies van John Fisher zit veel dieper dan de meesten toegeven.”

Fisher sloeg eerder deze week bij Team Sun Hung Kai/Scallywag overboord en werd niet teruggevonden.