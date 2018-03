Tennisster Stephens naar finale in Miami

Tennisster Sloane Stephens heeft de finale van het internationale toernooi van Miami bereikt. De Amerikaanse versloeg de Wit-Russische Victoria Azarenka in drie sets. Dat deed ze na een wat moeizame start met overtuiging, 3-6 6-2 6-1.

Het is voor de eerste keer sinds de US Open dat Stephens weer een finale haalt. Ze won vorig jaar het grandslamtoernooi van New York, maar had daarna moeite het hoge niveau vast te houden.

In de kwartfinale in Miami had ze al de Duitse Angelique Kerber van de baan geslagen, 6-1 6-2.