Trekt mikt op Stuyven

Wielerploeg Trek-Segafredo rekent zondag in de Ronde van Vlaanderen op Jasper Stuyven. Dat zei ploegleider Dirk Demol donderdag nadat zijn renners, onder wie de Nederlander Koen de Kort, een deel van het parcours hadden verkend. Het team legde zo’n 100 kilometer af, Stuyven hield het bij 60 kilometer. ,,Hij verkende het parcours al eerder en had genoeg aan dat aantal kilometers”, aldus Demol, die met John Degenkolb nog een kanshebber in de ploeg heeft.

De verkenning was op verzoek van de Duitser, die bij zijn laatste twee deelnames als zevende eindigde in de Ronde van Vlaanderen. ,,John staat in de pikorde net onder Stuyven”, vertelde Demol. ,,Hij is in de aanloop naar de klassiekers ziek geweest. Daardoor is hij nu niet echt superfit. En dat is voor mij de reden om Stuyven een plaatsje hoger te zetten. John kan van de Ronde van Vlaanderen gebruik maken om zijn conditie verder aan te scherpen naar Parijs-Roubaix toe.” Degenkolb won die wedstrijd in 2015, toen nog in dienst van Giant-Alpecin.

Stuyven boekte dit jaar al top-tienklasseringen in Milaan-Sanremo, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen.