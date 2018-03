Val houdt Naesen niet uit Ronde van Vlaanderen

Een val in Dwars door Vlaanderen weerhoudt de Belgische wielrenner Oliver Naesen er niet van zondag deel te nemen aan de Ronde van Vlaanderen. De renner van AG2R, bezig aan een sterk voorjaar, hield aan zijn tuimeling woensdag een flinke wond aan zijn rechterknie over. ,,Een val kort voor zo’n grote koers is nooit ideaal, maar ik ga toch starten”, liet Belgisch kampioen Naesen weten.

,,Ik blijf heel gemotiveerd voor de belangrijkste wedstrijd van het voorjaar. Ik wil de Ronde van Vlaanderen niet missen, zeker niet omdat ik in de Belgische kampioenstrui rijd. Het was voor mij en onze ploeg een mindere dag in Dwars door Vlaanderen. Dat willen we rechtzetten, ik start vol zelfvertrouwen.” Naesen werd dit jaar al vierde in de E3 Harelbeke en zesde in Gent-Wevelgem.