Van Gerwen soepel langs Van Barneveld

Michael van Gerwen heeft in de achtste ronde van de Premier League Darts met duidelijk verschil gewonnen van Raymond van Barneveld. Het Nederlands onderonsje in Belfast eindigde in 7-2 voor de koploper in het klassement. Tot 2-2 hield Van Barneveld de favoriet bij.

Sinds de vorige ronde is Van Gerwen lijstaanvoerder. Hij won destijds in Glasgow van Michael Smit, de Engelse nummer twee. Tegen Van Barneveld boekte de Brabander zijn zesde zege op rij in de Premier League. Van Barneveld staat in de middenmoot.

Geheel tevreden was Van Gerwen niet. ,,Ik leg de lat hoog voor mezelf en weet dat het nog beter kan. Ik wil een ‘knalwedstrijd’ spelen en dat heb ik tot nu toe nog niet gedaan. Maar ik voel me goed en het gaat komen. Toch was het zeker niet slecht vandaag, ik mag niet klagen.”