Bach kijkt in Noord-Korea voetbal met Kim

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft een ontmoeting gehad met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De sportbaas sprak ruim een uur met de machthebber van het geïsoleerde land, waarna ze samen nog naar een voetbalwedstrijd in Pyongyang gingen.

Bach begon donderdag aan zijn driedaagse bezoek aan Noord-Korea, dat onderdeel is van de afspraken die hij in januari maakte met beide Korea’s. Bach kreeg het voor elkaar dat de sporters uit ‘Noord’ en ‘Zuid’ onder één vlag deelnamen aan de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Pyeongchang. De Koreaanse ijshockeyploeg bestond uit speelsters uit beide landen, een unicum. Voor Bach was dat het hoogtepunt van de Spelen.

De 64-jarige Duitser is naar Noord-Korea gekomen met als doel de sport in het land te ontwikkelen. Bach liet na zijn ontmoeting met Kim weten dat de Noord-Koreaanse leider van plan is om in 2020 en 2022 weer atleten te sturen naar de Olympische Spelen van respectievelijk Tokio en Peking.