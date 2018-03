Badmintonner Caljouw weer op dreef in Orléans

Badmintonner Mark Caljouw heeft bij de Orléans Masters de halve finales bereikt. De Nederlands kampioen versloeg in een spannende kwartfinale de Deense wereldtopper Jan Ø. Jørgensen met 24-22 23-21. De dertigjarige Deen, voormalig Europees kampioen en in 2015 de nummer drie van de wereld, is op de weg terug na een slepende hielblessure.

Caljouw voelt zich goed thuis in Orléans. Vorig jaar schreef hij het Franse toernooi op zijn naam. De 23-jarige Rijswijker versloeg toen heel wat spelers van naam. Caljouw strijdt zaterdag met de als eerste geplaatste Sameer Verma uit India om een plek in de finale.