Isner stopt in Miami zegereeks Del Potro

De Amerikaan John Isner heeft op het tennistoernooi van Miami een einde gemaakt aan de zegereeks van Juan Martin Del Potro. De 32-jarige Amerikaan was in de halve finale op het hardcourt van Key Biscayne in twee sets te sterk voor de als vijfde geplaatste Argentijn: 6-1 7-6 (2).

Del Potro kwam er tegen de sterk serverende Amerikaan niet aan te pas. De 29-jarige Argentijn verloor zijn eerste servicebeurt en wist die achterstand niet meer weg te werken. Isner, die geen enkel breakpoint toestond, brak nogmaals en won de set met 6-1. In de tweede set gaven beide spelers elkaar niets toe, wat leidde tot een tiebreak. Daarin was Isner net iets sterker. Op 6-2 kreeg de Amerikaan drie matchpoints en hij benutte meteen de eerste.

Del Potro maakte de afgelopen weken indruk met een toernooizege in Indian Wells, waar hij Roger Federer diens eerste nederlaag van 2018 toebracht. De Argentijn had eerder ook al het toernooi van Acapulco gewonnen en was vijftien partijen op rij ongeslagen.