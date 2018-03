Kampong neemt revanche in Euro Hockey League

De hockeyers van Kampong hebben in de Euro Hockey League (EHL) revanche genomen op Rot-Weiss Köln. De Nederlandse kampioen versloeg de Duitse club op het complex van Rotterdam met 1-0. Vorig seizoen moest Kampong als titelverdediger in de achtste finales met 2-1 buigen voor Rot-Weiss Köln, dat vervolgens doorstoomde naar de Europese titel. De Duitsers waren toen in de finale te sterk voor Oranje-Rood.

Kampong wist het titanengevecht tussen de winnaars van de EHL van 2016 en 2017 vrijdag wel te winnen. Het enige doelpunt kwam halverwege het tweede kwart op naam van Boet Phijffer, die na een mislukte strafcorner een klap met de backhand van Robbert Kemperman langs de Duitse keeper tikte.

De hockeyers uit Utrecht kregen kansen op meer, maar ze verzuimden de wedstrijd in een vroegtijdig stadium te beslissen. Het ene doelpunt van Phijffer bleek wel genoeg om de laatste acht te halen.