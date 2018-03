LottoNL-Jumbo langer door met Roest

De schaatsploeg van Team LottoNL-Jumbo heeft het contract met Patrick Roest verlengd tot medio 2020. Dat betekent dat de wereldkampioen allround ook de komende twee seizoenen in het geel-zwart zal schaatsen. ,,Patrick heeft zich dit jaar definitief in de wereldtop genesteld. We zijn er allebei van overtuigd dat het einde van zijn capaciteiten nog niet in zicht is”, aldus coach Jac Orie.

De 22-jarige Roest kende een uitstekend seizoen. Bij de Winterspelen van Pyeongchang veroverde hij zilver op de 1500 meter. Een maand later pakte de schaatser uit Lekkerkerk zelfs de wereldtitel allround in Amsterdam. ,,Ik heb een ongelooflijk mooi seizoen gehad en heb daarom ook geen moment getwijfeld om verder te gaan met Jac en zijn begeleidingsteam”, zegt Roest. ,,Bij deze ploeg is alles goed geregeld en kan ik werken met een groep hele sterke schaatsers.”