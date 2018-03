Ostapenko tegen Stephens in finale Miami

De Letse tennisster Jelena Ostapenko is de tegenstander van de Amerikaanse Sloane Stephens in de finale van het toernooi in Miami. De twintigjarige Ostapenko rekende in de halve finales af met de Amerikaanse Danielle Collins in twee sets: 7-6 (1) 6-3. Stephens had eerder in de andere halve finale de Wit-Russin Viktoria Azarenka verslagen in drie sets: 3-6 6-2 6-1.

Ostapenko, vorig jaar winnares van het Franse Open op Roland Garros, liet zich niet verrassen door Collins. De Amerikaanse nummer 93 van de wereld bleek bijna niet te stuiten in Miami. Nadat ze via de kwalificaties tot het hoofdtoernooi was doorgedrongen, zette ze haar opmars voort met zeges op veel hoger ingeschaalde speelsters als Monica Puig, Coco Vandeweghe en Venus Williams.

Ostapenko stond in de eerste set nog fors onder druk, maar ze wist in de tiebreak los te komen van de stugge Collins en won die met 7-1. Ze domineerde vervolgens het tweede bedrijf.