Roompot met smaakmakers naar Vlaanderen

De twee smaakmakers van Gent-Wevelgem starten zondag ook in de Ronde van Vlaanderen. Team Roompot-Nederlandse Loterij heeft Brian van Goethem en Jan Willem van Schip opgenomen in de selectie. Pieter Weening krijgt de vrije rol in de Vlaamse voorjaarsklassieker.

Van Goethem en Van Schip maakten afgelopen zondag deel uit van de kopgroep die het grootste deel van Gent-Wevelgem op kop reed en hielden uiteindelijk ook stand in het selecte gezelschap dat om de zege sprintte. Wereldkampioen Peter Sagan won, Van Schip werd twaalfde.

Ploegleider Michael Boogerd hoopt dat de renners van Roompot ook in ‘Vlaanderens Mooiste’ vanaf het eerst uur attent zijn en in een vroege vlucht mee zitten. ,,Alleen Weening mag zich in het begin rustig houden. Hij is een renner die eventueel nog wat zou kunnen doen in de finale”, zei hij.

Pim Ligthart, Floris Gerts, Coen Vermeltfoort en Sjoerd van Ginneken maken de ploeg compleet.